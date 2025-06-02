Damadın ailesi, fakir olduğu gerekçesi ile geline saldırdı - Son Dakika
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Dünya

Damadın ailesi, fakir olduğu gerekçesi ile geline saldırdı

Damadın ailesi, fakir olduğu gerekçesi ile geline saldırdı
02.06.2025 16:29
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Meksika'nın Sonora eyaletinde bir düğün töreni sırasında, gelin Alexandra, damadın ailesi tarafından kırmızı boyayla saldırıya uğradı. Düğün öncesi damadın ailesi, evliliği kabul etmeyerek Alexandra'yı altın avcısı olarak nitelendirdi ve her yolu deneyerek evliliği engellemeye çalıştı. Düğün günü de aile üyeleri, gelinin elbisesini kırmızı boyayla kaplayarak törene katılmayı reddetti.

Meksika'nın Sonora eyaletindeki Ciudad Obregón'da düğün töreni sırasında yaşanan olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Alexandra adındaki gelin, düğün yolunda yürürken üç kişi tarafından kırmızı boyayla saldırıya uğradı.

Olay, damadın zengin ailesinin bu evliliği kabul etmemesi sonucu gerçekleşti. Reddit'te paylaşılan detaylarda, damadın ailesi Alexandra'yı "altın avcısı" olarak gördüklerini ve evliliği engellemek için her yolu denedikleri belirtildi.

Düğün öncesinde damadın ailesi Alexandra'ya boş çek vererek onu satın almaya çalışmış, sosyal medyada taciz etmiş ve sürekli tehdit etmişti. Kayınvalide Maupe, düğünü iptal ettirmek için kalp krizi geçirmiş gibi yapmış ve çiftten hastane masraflarını ödemelerini istemişti.

Düğün günü ailenin üyeleri törene katılmayı reddetmişti. Ancak sabotaj burada kalmadı. Üç kişi Alexandra'ya saldırarak elbisesini kırmızı boyayla kapladı. İlk anda konuklar bunun kan olduğunu sandı.

Cesur gelin pes etmeyerek eve gidip altın renkli elbise giydi ve töreni tamamladı. Aile sabotajı sürdürerek polise ihbarda bulundu ve damadın uyuşturucu bulundurduğunu iddia etti. Balayından önce de çiftin pasaportlarını çalmaya teşebbüs ettiler.

Tüm engellemelere rağmen çift evlenmeyi başardı ve balayına gitti. Damadın amcaları, babası tarafından işten kovulan gence yeni iş verdi. Kasaba halkı kayınvalideyi dışlayarak evini yumurtaladı.

Sosyal medya kullanıcıları olayı "sosyopatik davranış" olarak nitelendirdi ve çiftin korunmaya alınması gerektiğini belirtti.

Damadın ailesi, fakir olduğu gerekçesi ile geline saldırdı
Damadın ailesi, fakir olduğu gerekçesi ile geline saldırdı
Damadın ailesi, fakir olduğu gerekçesi ile geline saldırdı

Kültür Sanat, 3-sayfa, Sonora, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Damadın ailesi, fakir olduğu gerekçesi ile geline saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 149700:
    fakir olsun ne olcak ki, karı güzel.. 43 7 Yanıtla
  • Osman A:
    Zengindeki altın kaplamamı. 32 4 Yanıtla
  • 8647:
    yalan, youtuber... haber 15 2 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    ya Türkiye zannettim bir an için korktum bu kadar mı kardeşim diye 3 0 Yanıtla
  • serkan ipek:
    Admin neden video yuklemiyorsunuz artik 0 0 Yanıtla
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