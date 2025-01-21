Danimarka Başbakanı Frederiksen\'den Trump Açıklaması

Dünya

DANİMARKA Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'ın göreve gelmesiyle Avrupa'nın yeni bir gerçekliği yönetmek zorunda olduğunu söyledi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Frederiksen, ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump'ın göreve başlaması ile ilgili "Avrupa'nın artık yeni bir gerçekliği yönetmek zorunda kalacağını" belirtti.

Frederiksen, Grönland ve Arktik bölgesinin Danimarka dış politikasında artan önemine değinerek, diplomatik çabaların hükümet tarafından dikkatli biçimde dengelendiğini kaydetti.