 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, 52 yıldır hüküm sürdükten sonra tahttan çekilmeye karar verdi. Kraliçe II. Margrethe, 14 Ocak'ta tahttan çekilecek ve yerine en büyük oğlu Veliaht Prens Frederik geçecek.

31.12.2023 - 20:53,  Güncelleme: 21:34
Abone Ol

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, televizyonda yayınlanan özel yeni yıl konuşmasında tahtı bırakacağını duyurdu. 52 yıldır hüküm süren II. Margrethe, 14 Ocak 2024'te tahttan çekilecek.

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, 52 yıldır hüküm sürdükten sonra tahttan çekilmeye karar verdi

TAHTA VELİAHT PRENS FREDERİK GEÇECEK

En büyük oğlu Veliaht Prens Frederik, Margrethe'nin ayrılmasının ardından kral olacak. Konuşmasında II. Margrethe, "Tahtımı oğlum Veliaht Prens Frederik'e bırakıyorum," ifadelerini kullandı.

Öte yandan 55 yaşındaki Veliaht Prens Frederik için İngiliz kraliyet geleneğinden farklı olarak resmi bir taç giyme töreni düzenlenmeyecek. Bunun yerine saray, o gün onun tahta çıkışını duyuracak.

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, 52 yıldır hüküm sürdükten sonra tahttan çekilmeye karar verdi
Veliaht Prens Frederik ve Prenses Mary

DANİMARKA KRALİÇESİ II. MARGRETHE KİMDİR?

83 yaşındaki Margrethe, Danimarka tarihinde en uzun süre görevde kalan hükümdar olup, babası Kral Frederik IX'un 1952'deki ölümünden sonra tahta geçmiştir. 14 Ocak'a kadar görevde olan Danimarka kraliçesi ve Danimarka Silahlı Kuvvetleri başkomutanıdır. Danimarka kraliçesi olmakla birlikte Grönland ve Faroe Adalarının da kraliçesidir.

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, 52 yıldır hüküm sürdükten sonra tahttan çekilmeye karar verdi
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
YORUMLAR

Danimarka, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi - Son Dakika


20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu

Son Dakika
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 22:08:48. #1.12#
SON DAKİKA: Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement