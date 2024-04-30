Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı

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Adıyaman'da iki polisin şehit olduğu olayı gerçekleştiren polis memuru tutuklandı. Zanlı ifadesinde, kendisinin bankada bulunan parasını dolandırmak isteyen kişilerin olduğu, dolandırıcılığı önlemek ve şikayetçi olmak için polis merkezine gittiğini söyledi. Zanlı polis memuru, kendisi ile ilgilenilmediğini iddia ederek, daha sonra silahını çıkarıp ateş ettiğini ifade etti.

30.04.2024 17:59
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Adıyaman'da polis merkezi amiri ve ekipler amirini beylik tabancasıyla vurarak şehit eden polis memuru Süleyman Uğur Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan zanlının ifadesi de ortaya çıktı.

Önceki akşam, Adıyaman Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Ekipler Amiri Gökhan Özer, polis memuru Süleyman Uğur Ş. tarafından açılan ateş sonucu şehit edilmişti. Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen polis memuru, hastanede gördüğü tedavinin ardından, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından adli makamlara sevk edildi.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlı polis memuru, mahkeme tarafından tutuklanarak Siverek Cezaevine gönderildi. Jandarma ve polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında tekerlekli sandalye ile adliyeye getirilen zanlı, daha sonra ambulansa bindirilerek cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlının ifadesinde, kendisinin bankada bulunan parasını dolandırmak isteyen kişilerin olduğu, dolandırıcılığı önlemek ve şikayetçi olmak için polis merkezine gittiğini, kendisi ile ilgilenilmediğini iddia ederek, daha sonra silahını çıkarıp ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru Süleyman Uğur Ş, beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'e ateş açmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki polis müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, saldırıyı gerçekleştiren polis memuru yaralı şekilde etkisiz hale getirilmişti.

Adıyaman\'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


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