Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak? Erken seçime gitmek zorunda kaldı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinin erkene alınması için düzenlenen imza kampanyasında toplanan toplam imza sayısı yeterli sayıya ulaştı.

İMZA SAYISI 140'A ULAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF seçiminin erkene alınması için 120'si resmen TFF'ye ulaşan, 20'si ise noterde imzalanan ancak henüz TFF'ye iletilmeyen 140 imza toplandı. Kulüpler Birliği, 2 Mayıs Perşembe günü yapacağı basın toplantısında noter huzurunda toplanan ıslak imzalı belgeleri basınla paylaşacak.

ERKEN SEÇİM İÇİN KAÇ İMZA GEREKİYOR?

304 delegesi bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nun erken seçime gitmesi için delegelerin en az yüzde 40'ının imza vermesi gerekiyor. TFF'nin seçim tarihini erkene çekmesi için gereken kongreyi toplayacak rakam 130.