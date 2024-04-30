Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan limit, 2 yıl sonra güncellenerek 1500 lira olarak belirlendi.

30.04.2024 19:12  Güncelleme: 19:17
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Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ 1500 LİRAYA ÇIKARILDI

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi. Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Banka, Teknoloji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı - Son Dakika

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