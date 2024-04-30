Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki kritik görüşme, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

30.04.2024 18:04  Güncelleme: 18:17
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılması beklenen görüşmenin yeri ve saati belli oldu. Erdoğan-Özel görüşmesi 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da yapılacak.

GÖRÜŞME AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki kritik görüşme, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin saati belli oldu

CHP LİDERİ ÖZEL'İN ÇANTASINDA NE VAR?

CHP Genel Başkanı Özel, geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önümüzdeki hafta planlanan görüşmede masaya yatıracağı konuları anlatmıştı. Belediyelerin sorunlarından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulmasına kadar üzerinde konuşulması gereken önemli meselelerin olduğunu ifade eden Özel, dış politikaya da değineceklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin saati belli oldu

"SONUÇ ALIRSAK DİYALOG KANALINI AÇIK TUTACAĞIZ"

Özel, "CHP yurt içinde ana muhalefet partisi sınırların dışına çıkınca Türkiye'nin partisi. Türkiye'nin dış politikada önemli sorunları var. Alman Başbakanı sosyal demokrat. Alman Cumhurbaşkanı sosyal demokrat kökenli. İspanya başbakanı sosyal demokrat. Sayın Erdoğan'ın dünyada temas ettiği pek çok lider sosyal demokrat, sosyalist. Bu konuda ben kiminin yardımcısıyım, kiminle aynı masadayım. O yüzden Türkiye'nin meselelerinin çözülmesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli katkıları oluyor, olabilir. Çok uzun yıllardır terk edilmiş birtakım devlet geleneklerinin tekrar Türkiye'ye kazandırmak için son seçimin birinci partisi olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Hepsini Sayın Erdoğan'la görüşeceğiz. Önceliklendirerek oturacağız, görüşeceğiz. Sonuç alırsak bu diyalog kanalını açık tutacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin saati belli oldu

ERDOĞAN VE ÖZEL ARASINDAKİ İLK TEMAS 23 NİSAN'DA OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Ele alacağımız çok konu var." diyerek "Özgür Özel'e kapımız açık" mesajı vermiş, Özel ise "Nezaketten ve makama saygıdan asla taviz yok" diyerek "Kısa bir görüşme değil, uzun ve yapıcı" bir toplantı ümit ettiğini dile getirmişti. Özel, "Bundan sonra Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz." ifadelerini de kullandı. Karşılıklı sözler sonrası Erdoğan ve Özel arasındaki ilk temas 23 Nisan'da TBMM Resepsiyonu'nda gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • osman şahin: Parti genel merkezinde değil Türkiye cumhuriyeti cumhurbaşkanı olarak cumhurbaşkanlığında görüşme olmalı orda bütün Türkiye’nin cumhurbaşkanı olduğunu his etirmeli 19 19 Yanıtla
  • Sabri İnce: Güzel ,nezaket içinde birliktelik bekliyoruz. Siyasilerin birbirine saygılı olduğu günleri arar olduk. Hepsi vatandaştan uzak ,seçimler de olmasa vatandaşı arayıp doran yok. 33 2 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Tıpış tıpış Ak parti genel merkezine gidip Reisin elini öpeceksin o kadar. Herkes Reise biat edecek 5 30 Yanıtla
    Galip Karakas: Biat demek insana tabii olmaktır medeni şekilde ğörüşsünler 3 2
  • Eren Türkmen: Böyle güzel olaylar olsun işte hep kavga dövüş nereye kadar memleket hepimizin 23 3 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi: yayınlamıyorsanız neden yorum alıyorsunuz? 1 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi: Amerika'ya büyük şeytan demek sizi üzüyor mu? 0 0 Yanıtla

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