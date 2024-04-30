Columbia Üniversitesi'nde İsrail Protestosu: Öğrenciler Dekanlığı İşgal Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Columbia Üniversitesi'nde İsrail Protestosu: Öğrenciler Dekanlığı İşgal Etti

Columbia Üniversitesi'nde İsrail'i protesto eden öğrenciler, çadırların kaldırılmasını reddeden öğrencilere karşı yaptırım uygulanmaya başlamasından sonra üniversitenin akademik binasında bulunan dekanlığı işgal etti. Protestocular, binanın içinde barikat kurarken güvenlik kameralarını kapattı ve çalışanları geçici olarak içeride tuttu. Protestocular, Columbia'nın taleplerini karşılanana kadar ayrılmayacaklarını belirtti.

30.04.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Columbia Üniversitesi'nde, İsrail'i protesto eden öğrenciler, okul içinde çadırların kaldırılmasını reddeden öğrencilere karşı yaptırım uygulanmaya başlamasından sonra üniversitenin akademik binasında bulunan dekanlığı işgal etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda protestocunun Hamilton Hall içinde dolaştığı ve kapıları kapatmak için sandalye ve masaları kapı önüne yerleştirdikleri görülüyor. Bir video, bir protestocunun dış kapının pencerelerini kırıp kapı kollarına bisiklet kilidi taktığını gösteriyor. Columbia Daily Spectator'a göre, protestocular, içeri giren grup eşyalarını yere attı ve hemen binanın içine barikat kurmayabaşladı.

Protestocular ayrıca, güvenlik kameralarını bant ve siyah çöp torbalarıyla kapattı. Binanın dışında toplananlar "İşgal son bulmalı" diye slogan atarken, içerideki çalışanlar, protestocular tarafından serbest bırakılmadan önce geçici olarak içeride tutuldu. Dışarıda yüzlerce kişi daha toplandı ve bazıları girişi engellemek için insan zinciri oluşturdu. Protestocular, Columbia'nın tüm taleplerini karşılayana kadar ayrılmayacaklarını belirtti.

Ayrıca, başlarına maske takmış dört protestocu, kalabalığı coşturan "Hind's Hall" yazılı bir pankartı bir pencereden indirdi. Bu, Ocak ayında Gazze'de öldürülen 6 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Hind Rajab anısına yapıldı. Pankart açıldıktan sonra grup, "Filistin Özgür Olacak" gibi sloganlar atmaya başladı.

Columbia Üniversitesi'nde İsrail Protestosu: Öğrenciler dekanlığı işgal etti
Columbia Üniversitesi'nde İsrail Protestosu: Öğrenciler dekanlığı işgal etti
Columbia Üniversitesi'nde İsrail Protestosu: Öğrenciler dekanlığı işgal etti
Columbia Üniversitesi'nde İsrail Protestosu: Öğrenciler dekanlığı işgal etti

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Haberler.com Özel, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Columbia Üniversitesi'nde İsrail Protestosu: Öğrenciler Dekanlığı İşgal Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:40 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Özgür Özel’e yeni anayasa ziyareti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e yeni anayasa ziyareti
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
10:34 İsrail, Refah’a kara saldırısı başlatacak İsrail, Refah'a kara saldırısı başlatacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 13:02:19. #1.13#
SON DAKİKA: Columbia Üniversitesi'nde İsrail Protestosu: Öğrenciler Dekanlığı İşgal Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement