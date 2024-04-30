Columbia Üniversitesi'nde İsrail Protestosu: Öğrenciler Dekanlığı İşgal Etti

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Columbia Üniversitesi'nde, İsrail'i protesto eden öğrenciler, okul içinde çadırların kaldırılmasını reddeden öğrencilere karşı yaptırım uygulanmaya başlamasından sonra üniversitenin akademik binasında bulunan dekanlığı işgal etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda protestocunun Hamilton Hall içinde dolaştığı ve kapıları kapatmak için sandalye ve masaları kapı önüne yerleştirdikleri görülüyor. Bir video, bir protestocunun dış kapının pencerelerini kırıp kapı kollarına bisiklet kilidi taktığını gösteriyor. Columbia Daily Spectator'a göre, protestocular, içeri giren grup eşyalarını yere attı ve hemen binanın içine barikat kurmayabaşladı.

Protestocular ayrıca, güvenlik kameralarını bant ve siyah çöp torbalarıyla kapattı. Binanın dışında toplananlar "İşgal son bulmalı" diye slogan atarken, içerideki çalışanlar, protestocular tarafından serbest bırakılmadan önce geçici olarak içeride tutuldu. Dışarıda yüzlerce kişi daha toplandı ve bazıları girişi engellemek için insan zinciri oluşturdu. Protestocular, Columbia'nın tüm taleplerini karşılayana kadar ayrılmayacaklarını belirtti.

Ayrıca, başlarına maske takmış dört protestocu, kalabalığı coşturan "Hind's Hall" yazılı bir pankartı bir pencereden indirdi. Bu, Ocak ayında Gazze'de öldürülen 6 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Hind Rajab anısına yapıldı. Pankart açıldıktan sonra grup, "Filistin Özgür Olacak" gibi sloganlar atmaya başladı.