Darragh Fırtınası İngiltere ve İrlanda'da Kırmızı Hava Uyarısı Nedeniyle Milyonları Etkiliyor - Son Dakika
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Darragh Fırtınası İngiltere ve İrlanda'da Kırmızı Hava Uyarısı Nedeniyle Milyonları Etkiliyor

Darragh Fırtınası İngiltere ve İrlanda\'da Kırmızı Hava Uyarısı Nedeniyle Milyonları Etkiliyor

İngiltere ve İrlanda, Darragh fırtınasının etkisi altına girdi. Meteoroloji yetkilileri, etkili şiddetli rüzgarlar ve yağışlar nedeniyle kırmızı hava uyarısı yaptı. Vatandaşlar evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıldı. Hollanda'nın Schiphol Havalimanı'nda ise 100'den fazla uçuş iptal edildi.

07.12.2024 11:51  Güncelleme: 11:52
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İNGİLTERE ve İrlanda, Darragh fırtınasının etkisi altına girdi. Meteoroloji yetkilileri, fırtına nedeniyle bölgede nadir görülen kırmızı hava uyarısı yayınladı. Şiddetli rüzgarlar, yoğun yağış ve fırtına koşulları nedeniyle milyonlarca kişiye evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (MET Office) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin güneybatısında pazar sabahına kadar kuvvetli rüzgarlar için kırmızı hava uyarısı verildiği ifade edildi. Şiddetli rüzgarlar, yoğun yağış ve fırtına koşulları nedeniyle milyonlarca kişiye evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. Elektrik kesintileri, ulaşım aksaklıkları ve sel riski nedeniyle yerel yetkililer de önlemler alarak acil durum hizmetlerini artırdı.

Darragh fırtınası nedeniyle şiddetli hava koşullarının birkaç gün süreceği tahmin ediliyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları ve talimatlara uymaları gerektiği konusunda uyardı.

HOLLANDA'DA SCHİPHOL HAVALİMANI'NDA 100'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı, devam eden hava koşulları ve Darragh fırtınasının neden olduğu şiddetli rüzgarlar nedeniyle yolculara gecikme ve iptallere hazırlıklı olmalarını tavsiye etti.

Şiddetli rüzgarların dün erken saatlerde uçuşları etkilemesiyle şimdiye kadar 100'den fazla uçuş iptal edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Darragh Fırtınası İngiltere ve İrlanda'da Kırmızı Hava Uyarısı Nedeniyle Milyonları Etkiliyor - Son Dakika

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