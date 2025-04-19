David Barnes\'ın Serbest Bırakma Talebi Reddedildi

ABD'li David Barnes'ın Rusya'daki gözaltı merkezinden serbest bırakılma talebinin reddedildiği açıklandı.

Moskova Şehir Mahkemesi'nde yapılan üç saatlik duruşma sonrasında, Amerikalı David Barnes'ın serbest bırakılma başvurusu kabul edilmedi. Mahkeme, Barnes'ın cezasını altı ay artırarak yüksek güvenlikli bir hücreye gönderilmesine ve psikiyatrik tedavi görmesine karar verdi. Barnes ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde, suçsuz olduğunu belirterek durumunun politik bir mesele olduğunu ifade etti.

67 yaşındaki Barnes, Şubat 2024'te Texas'ta iki oğluna istismarda bulunduğu iddiaları nedeniyle Rusya'da 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.