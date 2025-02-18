Delta Uçağı Toronto'da Ters Döndü - Son Dakika
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Dünya

Delta Uçağı Toronto'da Ters Döndü

Delta Air Lines'a ait uçak, Toronto'da kar fırtınası altında iniş sonrası ters döndü. 18 yaralı var.

18.02.2025 11:00
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(ANKARA) - ABD merkezli Delta Air Lines şirketine ait bir uçak, Kanada'daki Toronto Pearson Havalimanı'na, kar fırtınası ve rüzgarlı hava koşulları altında iniş yaptıktan sonra ters döndü. Uçaktaki 80 kişiden üçü ağır yaralı olmak üzere 18'i yaralandı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis-St. Paul Havalimanı'ndan kalkan Delta Air Lines şirketine ait DL4819 numaralı yolcu uçağı, Kanada'daki Toronto Pearson Havalimanı'na, kar fırtınası ve rüzgarlı hava koşulları altında iniş yaptıktan sonra ters döndü. Kanadalı sağlık yetkilileri uçaktaki 80 kişiden 18'inin yaralandığını, biri çocuk olmak üzere üç yaralının durumunun ağır olduğunu belirtti. Delta Air Lines'ın açıklamasına göre hastaneye kaldırılan yaralılardan bazıları taburcu edildi.

Amerikan havayolu şirketi, Endeavor Air'in yan kuruluşu olan Delta Air Lines'ın CRJ900 tipi uçağının, 76 yolcu ve dört mürettebat taşıdığı belirtildi. 16 yıllık CRJ900, 90 yolcu alma kapasitesine sahip. Kazanın ardından videolarda, uçağın iki kanadından birinin uçaktan ayrıldığı görüldü. Kanadalı yetkililer, kazanın nedenini araştıracaklarını, ancak şu anda bilmediklerini belirtti. Yolculardan John Nelson, kazanın ardından çektiği bir videoyu sosyal medya platformu Facebook'a yükleyerek, karla kaplı pistte ters dönmüş uçağa bir itfaiye aracının üzerine su sıktığını görüntüledi. Nelson, ABD medyasına verdiği röportajda "Yere çarptık, yan yattık ve sonra ters döndük. Emniyet kemerimi açıp düşerek yere doğru kendimi ittim. Bazı insanlar ise asılı kalmıştı ve aşağı inmelerine yardımcı olunması gerekti, bir kısmı kendi başına inebildiler" dedi.

Delta Air Lines uçağı, FlightRadar24 verilerine göre, 86 dakikalık bir uçuşun ardından Türkiye saatiyle 22: 13'te Toronto'ya indi. 23 ve 15 numaralı pistlerin kesişimine yakın bir alanda durdu. Kazanın gerçekleştiği sırada hava koşulları, "şiddetli çapraz rüzgar ve kar fırtınası" şeklinde belirlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Delta Uçağı Toronto'da Ters Döndü - Son Dakika

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