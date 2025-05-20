Diddy\'nin otel odası ortaya çıktı: Kanıt niteliğinde görüntüler şoke etti!

Eylül 2024'te gözaltına alınan ünlü müzik yapımcısı Sean "Diddy" Combs'un New York'taki Park Hyatt Oteli'ndeki odasında federal ajanlar tarafından yapılan aramada, uyuşturucu maddeler, cinsel ürünler ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Odaya dair çekilen onlarca fotoğraf şimdi davada resmi delil olarak mahkemeye sunuldu. TMZ'nin haberine göre, mahkemeye sunulan belgelerde, ajanların turuncu bir reçete şişesi içinde yer alan iki şeffaf plastik poşette pembe renkli katı madde bulduğu belirtildi. Yapılan testlerde poşetteki maddelerin uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Binda, Diddy'nin otel odasında bir bel çantası içinde 9.000 dolar bulunduğunu ifade etti. Ayrıca "Frank Black" adına düzenlenmiş bir klonazepam (sakinleştirici) reçetesi de delil olarak sunuldu. Daha önce Diddy'nin eski partneri Cassie Ventura, bu ismin Combs'un kullandığı takma ad olduğunu ifade etmişti.

Sean "Diddy" Combs, hakkındaki iddialar nedeniyle ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor. Savcılık, Combs'un yıllar boyunca organize bir suç ağı kurarak insan kaçakçılığına zemin hazırladığını, kadınları fuhuşa teşvik ettiğini ve yasa dışı yollarla taşımacılık yaptığını öne sürüyor. Federal suç kapsamındaki bu iddialar arasında, rıza dışı cinsel eylemlere zorlama, uyuşturucu kullanımı yoluyla kişileri etkisiz hale getirme ve baskı, tehdit gibi yöntemlerle kurbanlarını susturma girişimleri yer alıyor. Sanık koltuğunda oturan Combs, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddederken; dava sürecinde kamuoyuna yansıyan tanık ifadeleri, görsel deliller ve geçmiş ilişkiler, mahkeme heyetinin kararını doğrudan etkileyecek ağırlıkta görülüyor. Eğer Combs tüm suçlamalardan mahkûm edilirse, 15 yıldan başlayan ve ömür boyu hapis cezasına kadar uzanabilecek bir ceza ile karşı karşıya kalabilir. Diddy, şu anda: İnsan kaçakçılığı, fuhuşa teşvik ve suç örgütü kurma gibi ağır suçlamalarla yargılanıyor. Tüm suçlamaları reddeden Combs'un mahkemesi, medya ve kamuoyunda büyük ilgiyle izleniyor.