Dilenci çocuk ticareti: Engelli çocuklar nasıl dilenmeye zorlanıyor? - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Dilenci çocuk ticareti: Engelli çocuklar nasıl dilenmeye zorlanıyor?

01.07.2022 18:10
Dilenci çocuk ticareti: Engelli çocuklar nasıl dilenmeye zorlanıyor?

İnsan tüccarları Tanzanya'nın yoksul kesimlerinde engelli çocuğu olan aileleri hedef alıyor.

İnsan tüccarları Tanzanya'nın yoksul kesimlerinde engelli çocuğu olan aileleri hedef alıyor.

BBC, daha güzel bir hayat ve para vaadiyle bu çocukların nasıl ailelerinden kopartılıp, yüzlerce kilometre uzakta, komşu ülke Kenya'nın sokaklarında dilenciliğe zorlandığını ortaya çıkardı.

Engelli çocukların aileleri ile aralarında hiçbir temas kalmıyor. Bazen, ömür boyu ailelerini görmüyorlar.

Dilenerek kazandıkları para ise, tüccarların cebine giriyor.

Şoke edici koşullarda rehin tutulan, sömürülen ve birçoğu dayak yiyen bu çocukların izini Kenya ve Tanzanya'da süren BBC, aralarından bazılarının kurtulmasını ve ailelerine geri dönmelerini sağladı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara artışı açıkladı: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara artışı açıkladı: (1) Bakan Akar: Türkiye savunma ve güvenlik atılımlarıyla, uluslararası alanda özne haline geldi Bakan Akar: Türkiye savunma ve güvenlik atılımlarıyla, uluslararası alanda özne haline geldi
Kaynak: BBC

Togo Cumhuriyeti, Tanzanya, Kenya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dilenci çocuk ticareti: Engelli çocuklar nasıl dilenmeye zorlanıyor? - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 18:17:13. #1.11#
SON DAKİKA: Dilenci çocuk ticareti: Engelli çocuklar nasıl dilenmeye zorlanıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement