Dilenci çocuk ticareti: Engelli çocuklar nasıl dilenmeye zorlanıyor?

İnsan tüccarları Tanzanya'nın yoksul kesimlerinde engelli çocuğu olan aileleri hedef alıyor.

BBC, daha güzel bir hayat ve para vaadiyle bu çocukların nasıl ailelerinden kopartılıp, yüzlerce kilometre uzakta, komşu ülke Kenya'nın sokaklarında dilenciliğe zorlandığını ortaya çıkardı.

Engelli çocukların aileleri ile aralarında hiçbir temas kalmıyor. Bazen, ömür boyu ailelerini görmüyorlar.

Dilenerek kazandıkları para ise, tüccarların cebine giriyor.

Şoke edici koşullarda rehin tutulan, sömürülen ve birçoğu dayak yiyen bu çocukların izini Kenya ve Tanzanya'da süren BBC, aralarından bazılarının kurtulmasını ve ailelerine geri dönmelerini sağladı.