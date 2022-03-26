Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi

26.03.2022 13:41

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da düzenlenen Doha Forumu'na katılmak için bulunduğu Doha'da üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da düzenlenen Doha Forumu'na katılmak için bulunduğu Doha'da üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Emine Cabbarova, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile görüştü.


Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi
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Doha Forumu başladı Doha Forumu başladı Katar Dışişleri Bakanı, Kuveytli mevkidaşı ve Lübnan Başbakanı ile görüştü Katar Dışişleri Bakanı, Kuveytli mevkidaşı ve Lübnan Başbakanı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika
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