Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
19.01.2026 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, çok sayıda yeni büyükelçi görevlendirdi. Bakan Fidan, söz konusu büyükelçilik ve daimi temsilcilik için yeni görevleri tebliğ etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni görevleri tebliğ etti.

ÇOK SAYIDA BÜYÜKELÇİLİĞE YENİ İSİM

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi.

Buna göre yeni yapılan atamalar şu şekilde:

  • Konsolosluk Genel Müdürü Büyükelçi Gülsun Erkul, Budapeşte Büyükelçisi
  • İkili İlişkiler (Suriye) Genel Müdürü Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
  • Sao Paolo Başkonsolosu Özgür Uludüz, Luanda Büyükelçisi
  • Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Kuala Lumpur Büyükelçisi
  • Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu, Riga Büyükelçisi
  • İkili İlişkiler (Balkanlar) Genel Müdür Yardımcısı Elçi Barış Ceyhun Erciyes, Tiran Büyükelçisi
  • İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Büyükelçi Korhan Karakoç, Stokholm Büyükelçisi
  • Büyükelçi Mustafa Türker Arı, Tiflis Büyükelçisi
  • Mustafa Kibaroğlu, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
  • İkili İlişkiler (Kuzeydoğu Akdeniz) Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Kopenhag Büyükelçisi
  • Diplomasi Akademisi Başkan Vekili Mesut Özcan, Punom Pen Büyükelçisi
  • Büyükelçi Mehmet Cem Kahyaoğlu, Bissau Büyükelçisi
  • İkili İlişkiler (İİT ve D8) Genel Müdür Yardımcısı Elçi Özgür Arslan, Niamey Büyükelçisi
  • İkili İlişkiler (Güney ve Batı Avrupa) Genel Müdür Yardımcısı Elçi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Dakar Büyükelçisi
  • Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Bogota Büyükelçisi
  • Lizbon Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Zeynep Kalali, Kito Büyükelçisi
  • Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, San Salvador Büyükelçisi
  • Meltem Güney, La Paz Büyükelçisi
  • Çok Taraflı İlişkiler (Avrupa Konseyi) Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan, Antananarivo Büyükelçisi
Kaynak: AA

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Memis Deniz Memis:
    Bravo başkan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksiciden mest eden hareket Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti Taksiciden mest eden hareket! Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti
Elazığ’daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu 11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Ülke felaketi yaşıyor 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
2 hızlı tren raydan çıktı En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı 2 hızlı tren raydan çıktı! En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın transferlerin neden yapılmadığını açıkladı
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın transferlerin neden yapılmadığını açıkladı
23:03
ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü: Ülkenin birliğine, terörle mücadeleye destek teyit edildi
ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü: Ülkenin birliğine, terörle mücadeleye destek teyit edildi
21:59
Dolmabahçe’de 905’te mutlu son Beşiktaş, Kayserispor’u son saniyelerde devirdi
Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 23:19:38. #7.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.