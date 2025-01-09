Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC\'de Tufan Erhürman ile Bir Araya Geldi

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği KKTC'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.