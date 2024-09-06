Hakan Fidan Priştine'de Kosova Başbakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Priştine'de Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi. İkili görüşmelerin detayları ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verildi. Bu ziyaret, Türkiye-Kosova ilişkileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
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7.09.2024 05:30:08. #1.13#
SON DAKİKA: Hakan Fidan Priştine'de Kosova Başbakanı ile Görüştü - Son Dakika
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