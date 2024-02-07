Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ile görüştü - Son Dakika
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Dünya

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarını sürdürdüğü Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü.

07.02.2024 14:52  Güncelleme: 14:53
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarını sürdürdüğü Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü.

Kaynak: DHA

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