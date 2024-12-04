DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında aile fotoğrafı çekimine katıldı. Bakan Fidan temasları kapsamında, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.
Son Dakika › Dünya › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Toplantısında Aile Fotoğrafı Çekimi - Son Dakika
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