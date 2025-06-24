Dışişleri Bakanlığı: İsrail ile İran ateşkese tam riayet etmeli - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: İsrail ile İran ateşkese tam riayet etmeli

Dışişleri Bakanlığı: İsrail ile İran ateşkese tam riayet etmeli
24.06.2025 13:38
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İsrail ile İran arasındaki ateşkese Türkiye'den ilk yorum geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail ile İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz, taraflar ateşkese tam riayet etmeli" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran ve İsrail arasındaki ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması konusunda mutabakata varıldığına dair haberleri memnuniyetle karşılıyoruz. Taraflar, ateşkese tam riayet etmeli. Gelişmeleri yakından izliyoruz" denildi.

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE'DEN TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNE DAİR DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisinin Avrupa ile entegre hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayisiyle Avrupa ve NATO savunmasında önemli bir rol oynadığının altını çizen Rutte, bu rolün güçlenmesi gerektiği mesajını verdi.

Türk savunma sanayisinin müttefiklerle yakın bağlantıda olması gerektiğini belirten Rutte "NATO'da bariyer konulmasına izin vermeyelim. Bu, fayda sağlamaz" dedi .

NATO Genel Sekreteri, "Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve AB ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı: İsrail ile İran ateşkese tam riayet etmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • MERAK Ettiğimden?:
    Dışişlerinin bu açıklaması sonucu israil ateşkes ilan ederek orta doğudan çıkma kararı aldı 30 3 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Bizler CHP’li Atatürkçü olarak İsrail’in yanındayız 2 26 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    müslüman bir ülke olarak İsrail'in karşısında İran'ın yanındayız desek ve somutdestek versek ? hani biz dünya lideriyiz hani mazlumun yanındayız diyoruz ya 19 1 Yanıtla
  • Cent OSM:
    İhanet ediyor! VALLAHİ Süfyan tayfası başınıza musallat olmuş! 17 0 Yanıtla
  • Cent OSM:
    RTE SEN KOYU BİR VATAN AHİNİ OLARAK ANILACAK VE BU ÜLKEYE VR ÜLKE HAKKINA YAPTIĞINIZ ZULÜMLE ANİLACAKDNİZ! YOL KÖPRÜ VS. HEPSİ HİKAYE OLACAKTIR! 5 6 Yanıtla
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