Doktor İhmali küçük çocuğu felç bıraktı! Ama yaşam mücadelesini bırakmadı

İngiltere’nin East Sussex bölgesinde yaşayan 7 yaşındaki Junior Fahr, yüzme dersi sırasında sol tarafında karıncalanma ve güçsüzlük hissetti. Annesi Evangelynne Williams, yapay zeka uygulamasına belirtileri sorduğunda “felç” yanıtını alarak oğlunu hemen hastaneye götürdü. Ancak doktorlar yüzeysel testlerin ardından küçük çocuğu eve gönderdi.

TEŞHİS GECİKTİ, DURUMU AĞIRLAŞTI

Olaydan altı hafta sonra Junior kusma, sayıklama ve tepkisizlik şikayetleriyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Aile saatlerce bekletilirken, sağlık personeli çocuğa sadece bulantı önleyici ilaç verip belirtileri aşırı sıcaklara bağladı. Junior’ın nöbet geçirmeye başlaması ve anneannelerinin ısrarlı baskıları üzerine devreye giren kıdemli doktorlar, çocuğun beynindeki bir damarın tıkandığını ve felç geçirdiğini tespit etti.

MUCİZEVİ İYİLEŞME VE BEYİN HASARI

Acil ameliyata alınan ve üç hafta komada kalan Junior’a doktorlar "bir daha asla yürüyemeyebilir" teşhisi koydu. Hastaneden taburcu edilen küçük çocuk yürümeyi ve konuşmayı yeniden başarsa da felç nedeniyle beyninde kalıcı hasar oluştu. Annesi, 7 yaşındaki oğlunun davranışlarının bir bebeğinkine gerilediğini belirtti.

Hastanenin bağlı olduğu University Hospitals Sussex yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatarak aileden özür diledi. Annenin başlattığı yardım kampanyasıyla Junior'ın rehabilitasyon süreci devam ediyor.