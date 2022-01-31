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Dolce&Gabbana hayvan kürkü kullanmaya son veriyor - Son Dakika
BBC

Dolce&Gabbana hayvan kürkü kullanmaya son veriyor

31.01.2022 16:21
Dolce&Gabbana hayvan kürkü kullanmaya son veriyor

İtalyan moda evi Dolce&Gabbana tasarımlarında hayvan kürkü kullanmaya son vereceğini açıkladı.

İtalyan moda evi Dolce&Gabbana tasarımlarında hayvan kürkü kullanmaya son vereceğini açıkladı.

Milano merkezli lüks moda evinden yapılan açıklamada, "Daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz ve bu gelecekte hayvan kürkünün kullanımı düşünülemez" denildi.

Açıklamaya göre Dolce&Gabbana, bu yıldan itibaren koleksiyonlarında hayvan kürkü yerine yapay ve ekolojik kürklere yer verecek.

Moda evi, koleksiyonlarında "yenilikçi malzemeler ve çevreye saygılı üretim süreçlerine" başvuracağını belirtti.

Şirket "iş kaybını önlemek ve yok olma riski altındaki meslekleri korumak" için de adımlar atma vaadinde bulundu.

Kürk ustalarının uzmanlığından, geri dönüştürülmüş ve ekolojik kürk tasarımları için faydalanılacak.

Şirketin iletişim ve pazarlama sorumlusu Fedele Usai bu kararı "Tüm moda sistemi önemli bir toplumsal sorumluluğa sahip" sözleriyle duyurdu.

Müşterilerin değişen tercihleri

Dolce&Gabbana'nın bu adımı, hayvanları koruma örgütü Humane Society International ile iş birliği içinde atıldı.

Örgütten yapılan açıklamada "Dolce&Gabbana'nın hayvan kürkü kullanmaya son verme kararını alkışlıyoruz" denildi.

Farklı ülkelerden hayvanları koruma örgütlerini bir araya getiren Fur Free Alliance isimli kürk karşıtı ittifak da Dolce&Gabbana'nın kararından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Fur Free Alliance Başkanı Joh Vinding, bu adımın müşterilerin şirketlerden "hayvan zulmüne karşı durulması ve daha sürdürülebilir bir gelecek" talebiyle bağlantılı olduğunu vurguladı ve "Dünya değişiyor ve Dolce&Gabbana gibi markalar, değişen müşteri kitlesine ayak uyduruyor" dedi.

Basında yer alan haberlerde özellikle genç müşterilerin hassasiyetlerine kulak vermek adına gittikçe daha fazla markanın kürk kullanımından uzaklaşmaya başladığı vurgulanıyor.

Bunlara örnek olarak Armani, Prada, Gucci, Valentino, Moncler gibi sektörün önde gelen markaları da sayılıyor.

İtalya, bu yıldan itibaren kürk çiftliklerini yasaklama kararı almıştı.

Kürk üretimi için hayvan yetiştirmenin 1 Ocak 2022'den itibaren yasaklanması ve mevcut kürk çiftliklerinin de 6 ay içinde kapatılmasına karar verilmişti.

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İtalyan, Milano, Moda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dolce&Gabbana hayvan kürkü kullanmaya son veriyor - Son Dakika Dünya

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