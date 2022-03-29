Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü! - Son Dakika
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Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!

29.03.2022 17:01

İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirilen Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmede, taraflar arasındaki espri gündem oldu. Ukraynalı müzakereci Arakhamia, elinde dezenfektan tutan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky'e "O, dezenfektan" dedi. Medinsky ise "Votka zannettim" sözleriyle cevap verdi. Diğer müzakereciler da diyaloğa gülerek katıldı.

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta barış için bir kez daha Türkiye umudu doğdu. İki ülkenin heyetleri bugün sabah saatlerinde Dolmabahçe'de bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmelerden "kısmi ateşkes" sonucu çıktı.

GÖRÜŞMEYE DAMGA VURAN ESPRİ

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky'nin şakalaşması dikkati çekti.

"VOTKA ZANETTİM"

Rusya'nın devlet ajansı TASS'ın aktardığı görüntülerde, Arakhamia, elinde dezenfektan tutan Medinsky'e "O, dezenfektan" dedi. Medinsky ise "Votka zannettim" diyerek esprili bir yanıt verdi. Bu sırada salondakiler de kahkaha attı.

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Son Dakika Dünya Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü! - Son Dakika
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