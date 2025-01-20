DONALD Trump, Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47'nci başkanı oldu.
ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, 4 yıl aradan sonra Kongre'de yemin ederek yeniden görevine başladı. Trump, Kongre salonunda Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin etti. Böylece ABD'de ikinci Trump dönemi resmen başladı.
Son Dakika › Dünya › Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı Olarak Yemin Etti - Son Dakika
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