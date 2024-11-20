DONALD Trump, doktor Mehmet Öz'ü federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday gösterdi.
ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, doktor Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğü'ne aday gösterdiğini duyurdu. Açıklamasında, Dr. Öz'ün Harvard Üniversitesi ile başlayan eğitim hayatına ve kariyerine atıflar yapan Trump, Öz'ün Amerikan sağlık sistemi içindeki birçok sorunu çözebileceğini söyledi.
Son Dakika › Dünya › Donald Trump, Dr. Mehmet Öz'ü Medicare ve Medicaid Direktörlüğü'ne Aday Gösterdi - Son Dakika
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