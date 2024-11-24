DONALD Trump, Tarım Bakanı adayını açıkladı.
ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump, Brooke Rollins'i Tarım Bakanı olarak aday gösterdi. Trump açıklamasında, "Bir sonraki Tarım Bakanımız olarak Brooke, ülkemizin gerçek anlamda belkemiği olan Amerikan çiftçilerini koruma çabalarına öncülük edecek" dedi.
Brooke, Rollins Önce Amerika Politika Enstitüsü Başkanı olarak görev yapıyordu.
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