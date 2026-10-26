Rusya’da AİDS alarmı: Salgın 27 bölgeye yayıldı

Rusya’da HIV enfeksiyonunun yayılımına ilişkin açıklanan veriler endişe yarattı. Rusya Tüketici Sağlığı Denetim Kurumu Rospotrebnadzor bünyesindeki uzmanlara göre, ülkede salgın 27 bölgede genel nüfusu da etkileyen aşamaya ulaştı. Uzmanlar, özellikle bazı bölgelerde hamile kadınlar arasındaki HIV pozitiflik oranının yüzde 1’i aşmasına ve 40-49 yaş grubundaki erkeklerde enfeksiyon oranının yüzde 3’ün üzerine çıkmasına dikkat çekiyor.

27 BÖLGEDE SALGIN GENEL NÜFUSA YAYILDI

Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü Direktörü Vasiliy Akimkin’in açıklamalarına göre, Rusya’nın 27 bölgesinde HIV salgını, yalnızca yüksek riskli gruplarla sınırlı olmaktan çıkarak genel nüfusa yayılan aşamaya geçti. Bu sınıflandırmada kullanılan önemli göstergelerden biri, hamile kadınlar arasında HIV pozitiflik oranının yüzde 1’i aşması. Bu oran, söz konusu bölgelerde yaşayan nüfusun yüzde 1’inden fazlasının HIV taşıdığı anlamına gelmiyor.

40-49 YAŞ GRUBUNDAKİ ERKEKLERDE ORAN YÜZDE 3’Ü AŞTI

Uzman Natalya Ladnaya’nın aktardığı verilere göre, Rusya’da 40-49 yaş grubundaki erkeklerin yüzde 3’ünden fazlası HIV ile yaşıyor. Enfeksiyonun yoğun görüldüğü bölgeler arasında Kemerovo, İrkutsk ve Sverdlovsk öne çıkıyor.

HIV vakalarının yaş dağılımında da değişim yaşanıyor. Enfeksiyon taşıyan kişilerin ortalama yaşının son 15 yılda 32’den 44’e yükseldiği belirtiliyor. Yeni bulaşların yaklaşık üçte ikisinin ise heteroseksüel cinsel temas yoluyla gerçekleştiği ifade ediliyor.

HER YIL 30 BİNİ AŞKIN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Uzmanların verilerine göre Rusya’da HIV kaynaklı yıllık ölüm sayısı yaklaşık 30 bin ila 34 bin arasında değişiyor. Öte yandan yeni teşhis edilen vaka sayısında son dönemde düşüş görülse de enfeksiyonun ülkedeki toplam yükü önemini koruyor.

Rusya’da 2025 yılında 45 binden fazla yeni HIV vakası kaydedildi. Bu sayı 2024’te yaklaşık 52 bin düzeyindeydi. Uzmanlar, yeni teşhislerdeki düşüşün HIV ile yaşayan toplam kişi sayısının da azaldığını tek başına göstermediğine dikkat çekiyor.

SAĞLIK KURULUŞLARINDAKİ HİJYEN İHLALLERİ GÜNDEMDE

Rusya’da sağlık kuruluşlarında enfeksiyon bulaşlarına ilişkin endişeler de arttı. Rospotrebnadzor yetkilileri, 2025 yılında sağlık hizmetleri sırasında kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda son 15 yılın en yüksek sayısının kaydedildiğini bildirdi.

Açıklamalarda, bazı vakalarda hijyen ve enfeksiyon kontrol kurallarına uyulmamasının etkili olduğu belirtildi. Birden fazla hastada aynı kateter veya kan şekeri ölçüm cihazının kullanılması gibi uygulamalar risk oluşturan ihlaller arasında gösterildi. Yetkililer, çeşitli bölgelerde tespit edilen bulaş kümelerine ilişkin incelemelerin sürdüğünü aktardı.

2027 BÜTÇESİNDE 30 BİN HASTA İÇİN EK İLAÇ DESTEĞİ

Rusya’nın 2027 yılı bütçe taslağında, HIV ile yaşayan 30 bin kişi için ek ilaç desteği öngörülüyor. Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’nun açıklamasına göre, bütçe kaynaklarıyla daha fazla hastanın tedaviye erişmesi hedefleniyor.

Ancak bu sayı, o yıl teşhis konulması beklenen toplam hasta sayısıyla aynı değil. Yalnızca 2025’te 45 binden fazla yeni vaka kaydedilmişti. Uzmanlar ayrıca, HIV ile yaşayan kişilerin yalnızca yaklaşık yarısında virüs yükünün baskılanmış olmasının, tedaviye erişim ve tedavinin sürekliliği konularındaki sorunları ortaya koyduğunu belirtiyor.