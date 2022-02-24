Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek - Son Dakika
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Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek

24.02.2022 13:08

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Puşilin, "Bölgenin tamamını Kiev'den geri alma operasyonu çabuk tamamlanacak" diye konuştu.

Rusya'nın resmi olarak tanıdığı Donetsk bölgesinin lideri Dennis Puşilin ayrılıkçı bölgelerin Ukrayna askerlerinden temizlendiğini açıkladı. Yaptığı açıklamalarda çatışmalarının ülke genelinde devam edeceğini belirten Denis Puşilin "Bölgenin tamamını Kiev'den geri alma operasyonu çabuk tamamlanacak" şeklinde konuştu.

UKRAYNA'NIN ASKERİ KONTROL NOKTALARI ELE GEÇİRİLDİ

Ayrılıkçı lider Puşilin açıklamalarına savaşın kendileri açısından kolay geçtiğini Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Ukrayna'ya ait olan askeri kontrol noktalarını ele geçirdiklerini söyledi.

Denis Puşilin konu hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Donetsk Halk Cumhuriyeti toprakları üstündeki tüm temas hattı boyunca neredeyse hiç ateş açılmıyor, karşı tarafın ateş açma noktaları kontrol altına alındı, Kiev güçlerinin operasyonları yürüttüğü karargah imha edildi"

RUSYA DONETSK VE LUHANKS'I TANIMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat 2022 tarihinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Donetsk ve Lukansk'ı ayrı birer cumhuriyet olarak tanıdığını tüm dünyaya duyurmuştu. Bu iki bölgenin bağımsızlığının Rusya'nın toprak bütünlüğü için kritik rol oynadığının altını çizen Başkan Putin konuşmasında şu ifadelere yer vermişti; "Geçmişte olanlar değiştirilemez ama en azından bunların üstüne konuşabiliriz. Bunu dürüst, açık bir şekilde yapabiliriz herhangi bir siyasi amaç gütmeksizin.

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Son Dakika Dünya Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek - Son Dakika


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