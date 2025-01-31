Doug Burgum İçişleri Bakanı Oldu

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ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği eski North Dakota Valisi ve iş insanı Doug Burgum, Senato'da yapılan oylamada onay alarak İçişleri Bakanı oldu.

Eski North Dakota Valisi ve iş insanı Doug Burgum, Kongre'nin Senato kanadında yapılan oylamada onay alarak İçişleri Bakanı oldu. ABD Senatosunda yapılan oylamada, Burgum'ın adaylığı 18'e karşı 79 'evet' oyuyla onaylandı.