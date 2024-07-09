Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi - Son Dakika
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Dünya

Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi

Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi

Çin'de yaşayan 33 yaşındaki bir adam 10 yıldır evli olduğu eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etmeye karar verdi. Karısının durumu anlamasını istemeyen adam, drone havalandırarak yasak aşkı saniye saniye kaydetti.

09.07.2024 14:06
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Çin'in Hubei eyaletinde yaşayan 33 yaşındali Zhang isimli bir adam eşinin kendisini aldattığından şüphelendi. Karısının iş değiştirdikten sonra kendisinden soğuduğunu ve sürekli olarak ailesinin evinde kalmak istediğini dile getiren adam çareyi drone ile karısını takip etmekte buldu.

DRONE İLE YASAK AŞKI KAYDETTİ

Bingshun Animation'un haberine göre Zhang drone ile karısının patronuyla yaşadığı yasak aşkı saniye saniye kaydetti. O anları boşanma davası için kullanacağını ifade eden adam görüntüleri sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmedi. Görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

İşte o ana ilişkin kareler;

Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi

Çin Halk Cumhuriyeti, Aldatmak, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf Çarman: Dünyada neler varya! Ülkemizin kıymetini bilelim. Hiç olmazsa bizim insanımız namuslu, dürüst....... 3 45 Yanıtla
  • Murat: son noktayı kayıt etmiş mi acaba ? 0 14 Yanıtla
  • Mirsat Gençer: Neler var ya 7 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Dron çıktı yasak aşklar ifşa oldu 1 0 Yanıtla

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