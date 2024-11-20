DSÖ, Gazze\'deki Yardım Operasyonlarının Engellendiğini Duyurdu

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DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de Kamal Adwan Hastanesi'ne düzenlenen 5 yardım operasyonun 'keyfi' olarak engellendiğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kuzey Gazze'de kısmen işlevsel iki hastaneden biri olan Kamal Adwan Hastanesine ulaştırılmaya çalışılan tıbbi malzeme ve insani yardımları içeren 5 yardım operasyonun İsrail tarafından 'keyfi' olarak engellendiğini açıkladı. Ghebreyesus açıklamasında, "Kamal Adwan, Kuzey Gazze'de kalan kısmen işlevsel iki hastaneden biridir. İsrail'e acilen şu çağrıda bulunuyoruz. Hastanenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için malzeme ve yakıt sevkiyatının engellenmemesi sağlanmalıdır. Ayrıca hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini almalarını ve yasal ve insani haklarına riayet edilmesi sağlamalıdır" dedi.