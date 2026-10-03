DSÖ, küresel ortalama yaşam süresinin 2023'te 73,3 yıla ulaştığını açıkladı - Son Dakika
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DSÖ, küresel ortalama yaşam süresinin 2023'te 73,3 yıla ulaştığını açıkladı

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DSÖ, küresel ortalama yaşam süresinin 2023\'te 73,3 yıla ulaştığını açıkladı
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DSÖ'nün Küresel Sağlık Tahminleri raporuna göre küresel ortalama yaşam süresi 2023'te 73,3 yıla ulaşarak pandemi öncesi 2019'daki 73,4 yıla yaklaştı. Sağlıklı yaşam beklentisi 2023'te 62,8 yıl olurken, küresel ölümlerin yüzde 74'ü bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandı.

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel ortalama yaşam süresinin 2023'te 73,3 yıla ulaşarak pandemi öncesi 2019'da kaydedilen 73,4 yıla yaklaştığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ortalama yaşam süresi, ölüm nedenleri ve hastalık yükündeki eğilimlerin yer aldığı 'Küresel Sağlık Tahminleri' başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda, küresel sağlık ortamının gelişmeye devam ettiği ve insanların daha uzun yaşadığı belirtilerek, "Covid-19 pandemisinin yol açtığı aksaklıkların ardından ortalama küresel yaşam süresi pandemi öncesi seviyelere yakın bir düzeye geri döndü. Küresel ortalama yaşam süresi 2023'te 73,3 yıla ulaştı. Bu rakam 2019'da kaydedilen 73,4 yıla yaklaştı. Sağlıklı yaşam beklentisi ise 2023 yılında 62,8 yıl oldu ve 2019 seviyesinin 0,4 yıl altında kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Raporda, 2023'te küresel ölümlerin yüzde 74'ünün bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandığı, bu oranın 2000'de yüzde 58 olduğu vurgulanarak, 2023'te dünyanın önde gelen 10 ölüm nedeninden neredeyse 8'inin bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandığı aktarıldı.

Kaynak: DHA
Dünya Sağlık ÖrgütüSağlıkDünyaSon Dakika

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