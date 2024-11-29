DSÖ Raporu: COVID-19 Sonrası Enfeksiyon Önleme Çabalarında Yavaş İlerleme - Son Dakika
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Dünya

DSÖ Raporu: COVID-19 Sonrası Enfeksiyon Önleme Çabalarında Yavaş İlerleme

DSÖ Raporu: COVID-19 Sonrası Enfeksiyon Önleme Çabalarında Yavaş İlerleme

Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı raporda, COVID-19'un üzerinden yaklaşık beş yıl geçmesine rağmen sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonların önlenmesindeki ilerlemenin yavaş gittiği belirtildi. Düşük ve orta gelirli ülkelerde enfeksiyon kapma riski 20 kat daha fazla. Acil önlemler alınmadığı takdirde her yıl 3,5 milyon insan hayatını kaybedebilir.

29.11.2024 14:28  Güncelleme: 14:29
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DÜNYA Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı raporda, COVID-19'un ilk kez bildirilmesinin üzerinden yaklaşık beş yıl geçmesine rağmen sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonların (HAIs) önlenmesinde kritik eksikliklerin giderilmesindeki ilerlemenin yavaş olduğu ifade edildi.

Rapora göre, iyileştirilmiş enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) uygulamaları ile temel su, sanitasyon ve hijyen hizmetleri, hastane enfeksiyonlarının büyük bir bölümünü önleyebilir. Aynı zamanda bu önlemler, sağlık hizmetlerinde antimikrobiyal direnç (AMR) riskini azaltmada 'en uygun maliyetli çözümler' arasında yer alıyor.

HEDEFLERİN GERİSİNDE KALINDI

Rapor, ülkelerin yüzde 71'inin aktif bir IPC programına sahip olduğunu belirtirken, yalnızca yüzde 6'sının 2023-2024 döneminde DSÖ'nün IPC minimum gereksinimlerini karşılayabildiğine dikkat çekti. Bu oran, 2030 yılına kadar yüzde 90'ın üzerine çıkma hedefinin oldukça gerisinde. Ayrıca, düşük ve orta gelirli ülkelerde (LMIC) sağlık hizmeti sırasında enfeksiyon kapma riskinin, yüksek gelirli ülkelere (HIC) göre 20 kat daha fazla olduğu vurgulandı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "COVID-19 pandemisi, Ebola, Marburg ve mpox salgınları, patojenlerin sağlık hizmetlerinde ne kadar hızlı yayılabileceğinin en çarpıcı örnekleri. Bu tür enfeksiyonlar, sadece salgınlar sırasında değil, her gün hastaneler ve kliniklerde bir tehdit oluşturuyor" dedi. Raporda, özellikle düşük gelirli ülkelerde bütçeler ve koruyucu ekipman temininde ciddi eksiklikler bulunduğu belirtildi. 2023 yılında ülkelerin dörtte biri, kişisel koruyucu ekipman tedarikinde sıkıntı yaşadığını bildirdi.

'ÖNLEM ALINMAZSA HER YIL 3,5 MİLYON İNSAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR'

DSÖ ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yeni verilerine göre, acil önlemler alınmazsa hastane enfeksiyonları nedeniyle her yıl 3,5 milyon hasta hayatını kaybedebilir. Raporda, bu müdahalelerin sağlık harcamalarında yıllık 112 milyar dolarlık tasarruf ve 124 milyar dolarlık ekonomik kazanç sağlaması beklendiğine dikkat çekildi.

Kaynak: DHA

Dünya Sağlık Örgütü, Ekonomi, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya DSÖ Raporu: COVID-19 Sonrası Enfeksiyon Önleme Çabalarında Yavaş İlerleme - Son Dakika

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