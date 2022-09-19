Doktorları şaşkına çeviren vaka! İrlandalı yaşlı kadının içinden 55 tane pil çıktı - Son Dakika
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Doktorları şaşkına çeviren vaka! İrlandalı yaşlı kadının içinden 55 tane pil çıktı

19.09.2022 08:39
Doktorları şaşkına çeviren vaka! İrlandalı yaşlı kadının içinden 55 tane pil çıktı

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki bir hastaneye gelen bir hasta doktorları şaşkına çevirdi. Mide krampları ve şişkinlik şikayetiyle hastaneyi ziyaret eden 66 yaşındaki kadın hastanın midesinde, bağırsaklarında ve anüsünde 55 tane pil çıktı. İrlanda Tıp Dergisi'ndeki raporda, hasta ve karnındaki 55 pil için, "Bildiğimiz kadarıyla, bu vaka, tek seferde tüketildiği rapor edilen en yüksek pil sayısını temsil ediyor" tespitine yer verildi.

Dublin'de yaşayan 66 yaşındaki bir kadın mide ve bağırsak şikayetiyle St. Vincent Üniversite Hastanesi'ne gitti. Doktorlar hastaya gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ummadıkları bir manzarayla karşılaştı.

55 TANE PİL BULUNDU

Yaşlı kadının midesinde ve bağırsaklarında toplam 55 tane pil vardı. Doktorlar yaşlı kadın mide krampları yaşamaya başladığında, pillerin ağırlığı nedeniyle şişmiş midesinin kasık kemiğinin üzerine çıktığını keşfetti. Korkulan olmadı ve pillerin dışkılama yoluyla vücuttan çıkacağı ön görüldü.

4 PİLİ ÇIKARMAK ÇOK ZOR OLDU

İrlanda Tıp Dergisi'ndeki rapora göre, kadın ilk hafta içinde beş pili vücudundan atmayı başardı ancak geri kalanı sıkışmıştı. Bu sebeple cerrahlar harekete geçti ve kalan 46 pili çıkardılar. Ancak dördü hala bağırsağında sıkışıp kalmıştı. Bu sebeple doktorlar kalan pilleri rektumundan sağarak çıkardılar.

TEK SEFERDE EN YÜKSEK PİL YUTMA VAKASI

Dergi makalesi, "Bildiğimiz kadarıyla, bu vaka, tek seferde tüketildiği rapor edilen en yüksek pil sayısını temsil ediyor" diye açıkladı.

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