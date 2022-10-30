Düğünde sancıları tutan gelin sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Düğünde sancıları tutan gelin sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi

30.10.2022 01:04
Düğünde sancıları tutan gelin sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi

Hollanda'da Nicole ve Marc adlı çiftin düğün töreni sırasında hamile olan gelinin sancısının geldiği bilgisi herkesi şoke etti. Hastaneye kaldırılan kadın, sağlıklı bir kız çocuğu doğurdu.

Hollanda'da gerçekleştirilen bir düğün töreni sırasında çok ilginç anlar yaşandı. Nicole ve Marc adlı çift, gelinin hamile olmasına rağmen düğün törenlerini yapmak istedi. Fakat düğün töreni sırasında olaylar beklendiği gibi gitmedi.

BİR ANDA KARNINI TUTMAYA BAŞLADI

Nicole nikahlarının kıyıldığı sırada bir anda karnını tutmaya başladı. Gelinin durumunu gören konuklar ise olaydan habersiz şekilde endişeye kapıldı. Şok eden gerçek dakikalar sonra ortaya çıktı. Hamile olan gelinin sancısının geldiğini öğrenen konuklar rahat bir nefes aldı.

Düğünde gelin aniden karnını tuttu, salondaki herkes şok eden gerçeği dakikalar sonra öğrendi

SAĞLIK BİR BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

Apar topar hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların yaptığı yerinde müdahale sonrasında sağlıklı bir kız bebeği dünyaya getirdi. Bebek ve annenin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Düğünde gelin aniden karnını tuttu, salondaki herkes şok eden gerçeği dakikalar sonra öğrendi Düğünde gelin aniden karnını tuttu, salondaki herkes şok eden gerçeği dakikalar sonra öğrendi NATO'dan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı NATO'dan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Hollanda, Bebek, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Düğünde sancıları tutan gelin sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Düğünde sancıları tutan gelin sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi
00:22 TRT Haber spikerinin sözleri gündem oldu: Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı
23:58 HDP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için bir isim daha öne çıktı
23:44 Çankırı'da CHP ilçe başkanlığı binasına bir şahıs molotofkokteyli ile saldırdı
23:39 Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı krizi yaşandı! Ödül alan isimler karşı karşıya geldi
23:28 İBB'nin Üsküdar sahilindeki Cumhuriyet Bayramı kutlaması göz kamaştırdı
23:13 Togg ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne zaman belli olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
23:09 Kazayı görüp yardıma duran otomobil ikinci kazaya sebep oldu! Çok sayıda yaralı var
23:12 Cumhuriyet Bayramı videosu Zafer Partisi'nde kriz çıkardı! Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi istifa kararı aldı
22:39 Usta gazeteci Latif Şimşek canlı yayında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2022 01:41:53. #1.13#
SON DAKİKA: Düğünde sancıları tutan gelin sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement