Düğünde sancıları tutan gelin sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi

Hollanda'da gerçekleştirilen bir düğün töreni sırasında çok ilginç anlar yaşandı. Nicole ve Marc adlı çift, gelinin hamile olmasına rağmen düğün törenlerini yapmak istedi. Fakat düğün töreni sırasında olaylar beklendiği gibi gitmedi.

BİR ANDA KARNINI TUTMAYA BAŞLADI

Nicole nikahlarının kıyıldığı sırada bir anda karnını tutmaya başladı. Gelinin durumunu gören konuklar ise olaydan habersiz şekilde endişeye kapıldı. Şok eden gerçek dakikalar sonra ortaya çıktı. Hamile olan gelinin sancısının geldiğini öğrenen konuklar rahat bir nefes aldı.

SAĞLIK BİR BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

Apar topar hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların yaptığı yerinde müdahale sonrasında sağlıklı bir kız bebeği dünyaya getirdi. Bebek ve annenin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.