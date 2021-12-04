Dumbell kedi sosyal medyanın yeni gözdesi oldu! Kas gelişimi durdurulamıyor

İnsanlar da olduğu gibi hayvanlarda da çeşitli genetik bozukluklar ve kalıtsal hastalıklar meydana geliyor. İnsanlarda boy uzunluğu ya da kısalığı şeklindeki rahatsızlıklara sıklıkla rastlanırken, hayvanlar arasında da "kas hastalıkları" görülüyor. İşte bu kas hastalığına sahip bir kedinin fotoğrafı, önceki gün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

FOTOĞRAFI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Koltuğun üzerinde uyuduğu sırada fotoğraflanan kedinin görüntüsü, izleyenleri hayrete düşürdü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, kedinin ev içerisindeki hareketlerini merak ettiklerini dile getirdi. Hatta bazıları, "Birazdan ayaklanıp Dumbell kaldıracak gibi duruyor" yorumları yaptı.