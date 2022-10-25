Güneş tutulması sırasında İsveç'te ortaya çıkan manzara nefes kesti! İşte sosyal medyada gündem olan görüntü... - Son Dakika
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Güneş tutulması sırasında İsveç'te ortaya çıkan manzara nefes kesti! İşte sosyal medyada gündem olan görüntü...

25.10.2022 16:45

Dünya bugün gerçekleşen güneş tutulmasına kilitlenirken İsveç'ten çok farklı görüntüler geldi. Parçalı güneş tutulmasının İsveç'teki nadir gerçekleşen görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Güneş tutulması bugünün en önemli konuları arasında yer aldı. Tutulma, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok noktasından çıplak gözle seyredilebildi. Tutulmanın farklı ülkelerdeki farklı açıları da ortaya inanılmaz manzaralar çıkardı.

İSVEÇ'TE HARİKA GÖRÜNTÜ

Güneş tutulmasının izlendiği yerlerden biri de İsveç oldu. Parçalı güneş tutulmasının İsveç'te çok nadir bir görüntüsü kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan bu görüntüler kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

İşte o görüntü:

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Güneş Tutulması, İsveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güneş tutulması sırasında İsveç'te ortaya çıkan manzara nefes kesti! İşte sosyal medyada gündem olan görüntü... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güneş tutulması sırasında İsveç'te ortaya çıkan manzara nefes kesti! İşte sosyal medyada gündem olan görüntü... - Son Dakika
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