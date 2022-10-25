Güneş tutulması sırasında İsveç'te ortaya çıkan manzara nefes kesti! İşte sosyal medyada gündem olan görüntü...

Güneş tutulması bugünün en önemli konuları arasında yer aldı. Tutulma, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok noktasından çıplak gözle seyredilebildi. Tutulmanın farklı ülkelerdeki farklı açıları da ortaya inanılmaz manzaralar çıkardı.

İSVEÇ'TE HARİKA GÖRÜNTÜ

Güneş tutulmasının izlendiği yerlerden biri de İsveç oldu. Parçalı güneş tutulmasının İsveç'te çok nadir bir görüntüsü kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan bu görüntüler kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

İşte o görüntü: