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Filistinliler Batı Şeria'daki sarayda bulunan dev yer mozaiklerini sergiliyor - Son Dakika
BBC

Filistinliler Batı Şeria'daki sarayda bulunan dev yer mozaiklerini sergiliyor

29.10.2021 12:59
Filistinliler Batı Şeria'daki sarayda bulunan dev yer mozaiklerini sergiliyor

Filistinli yetkililer işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde dünyada şimdiye kadar bulunan en büyük yer mozaiklerinden birini sergilemeye başladı.

Filistinli yetkililer işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde dünyada şimdiye kadar bulunan en büyük yer mozaiklerinden birini sergilemeye başladı.

Hişam'ın Sarayı diye bilinen yapının içindeki mozaiklerin restorasyonu beş yıl aldı ve 12 milyon dolara maloldu.

Mozaikler aslında 1000 yıllık ama çöllük alanda bulunan saray ancak 19. yüzyılda keşfedilmişti.

Bina keşfedilmiş ama içindeki kıymetli mozaikler 2016 yılında Japon finansmanıyla başlatılan bir restorasyon çalışmasına kadar tam olarak ortaya çıkarılamamıştı.

Mozaik panellerin büyüklüğü yaklaşık 835 metrekare ve içerisinde 5 milyonu aşkın parça mozaik ve küçük mozaik taşları var.

Filistinli yetkililer saraydaki bu çok değerli yer mozaiklerinin çok sayıda turisti bölgeye çekmesini umuyor.

İslami bir çöl kalesi olan Hişam'ın Sarayı Emevi Hanedanı döneminde yapılmış ve milattan sonra 660 ile 750 yılları arasında kullanılmış bir bina.

Bütün fotoğrafların telif hakkı saklıdır.

Batı Şeria, İşgal, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistinliler Batı Şeria'daki sarayda bulunan dev yer mozaiklerini sergiliyor - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Filistinliler Batı Şeria'daki sarayda bulunan dev yer mozaiklerini sergiliyor - Son Dakika
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