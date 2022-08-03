Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Su kıtlığı ihtimali hiç de uzakta değil - Son Dakika
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Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Su kıtlığı ihtimali hiç de uzakta değil

03.08.2022 17:50
Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Su kıtlığı ihtimali hiç de uzakta değil

Dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de etkisiyle yağışların bölgelere göre değişkenlik göstermesi tedirginliğe neden olurken uzmanlar da kuraklık yaşayan bazı bölgelerde su kıtlığı ihtimalinin hiç de uzak olmadığını ifade ediyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle mevsimlerde de bozulma meydana geldi. Bozulmalarla birlikte mevsimler de kaydı. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaz aylarında meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle seller meydana geldi. Ülkelerin bazı kesimleri ise neredeyse hiç yağış almadı.

BİR YANDAN SICAKLIKLAR REKOR KIRIYOR

İngiltere de aynı durumdan mustarip. Ülkenin Londra'da ve güneydoğu kesimlerinde hava sıcaklıkları yüksek seyrederken, Hampshire ve Wight Adası sakinlerine kuraklık nedeniyle suyu daha dikkatli kullanmaları uyarısında bulunuldu. Kuzeyde ise durum daha farklı.

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KUZEYDE SU SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK

İngiltere'nin daha kuzey bölgeleri, günlerdir süren fırtınalar ve şiddetli sağanak yağışlarla boğuşuyor. Nehir seviyelerinin yükselmesi nedeniyle sel baskınları sorunları yaşanıyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bir iklim uzmanı, 2022 yılının rekor sıcaklıklarla hatırlanacağını belirterek, kuraklığa da dikkat çekti. Ulusal İklim Bilgi Merkezi'nden Dr. Mark McCarthy su kıtlığının beklenenden daha yakın olduğunu ifade etti.

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