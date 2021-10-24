Kanada açıklarında konteyner gemisinde yangın

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaleti açıklarında ZimKingston adlı gemideki 10 konteynerde yangın çıktı. Kanada Sahil Güveliği'nden yapılan açıklamada, gemiden 16 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.
Olay, Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinin başkenti Victoria açıklarında meydana geldi. ZimKingston gemisinde bulunan 10 konteynerde çıkan yangın sonucu gemi çapa attı. Bölgeye sevk edilen Kanada Sahil Güvenlik ekipleri, mürettebattan 16 kişinin kurtarıldığını duyurdu. ABD Sahil Güveliği, gemideki 35 konteynerin denize düştüğünü bildirdi. Kanada Sahil Güvenliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yangının ve denize düşen konteynerlerin kıyı bölgelerde yaşayanların sağlığını tehdit etmediği ifade edildi.
Kaynak: DHA
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