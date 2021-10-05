Üye Girişi
Nobel Fizik Ödülü, iki ayrı konuda 3 bilim insanına verildi - Son Dakika

Nobel Fizik Ödülü, iki ayrı konuda 3 bilim insanına verildi

05.10.2021 13:10
Nobel Fizik Ödülü, iki ayrı konuda 3 bilim insanına verildi, System.String[]

Nobel Fizik Ödülü, "Dünya ikliminin fiziksel modellemesini, değişkenliğini ölçmek ve küresel ısınmayı güvenilir bir şekilde tahmin edilmesini' sağladıkları için ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden Syukuro Manabe ve Almanya'daki Max Planck Meteoroloji Enstitüsü'nden Klaus Hasselmann'a,...

Nobel Fizik Ödülü, "Dünya ikliminin fiziksel modellemesini, değişkenliğini ölçmek ve küresel ısınmayı güvenilir bir şekilde tahmin edilmesini' sağladıkları için ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden Syukuro Manabe ve Almanya'daki Max Planck Meteoroloji Enstitüsü'nden Klaus Hasselmann'a, "Atomik ölçekten gezegen ölçeğine kadar fiziksel sistemlerdeki düzensizlik ve dalgalanmaların etkileşiminin keşfini" sağladığı için İtalya'daki Sapienza Üniversitesi'nden Giorgio Parisi'ye verildi.

Nobel komitesi tarafından yapılan açıklamada "Üç Ödül Sahibi, bu yılki Nobel Fizik Ödülü'nü kaotik ve görünüşte rastgele fenomenler üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle paylaşıyor. Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann, Dünya'nın iklimi ve insanlığın onu nasıl etkilediği hakkındaki bilgimizin temelini attı. Giorgio Parisi, düzensiz malzemeler ve rastgele süreçler teorisine yaptığı devrim niteliğindeki katkılarından dolayı ödüllendirildi" denildi.

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ

Nobel Fizik Ödülü'nü alan ünlü isimler arasında Wilhelm Conrad Röntgen, Pierre ve Marie Curie bulunuyor. Albert Einstein ise 1921 yılında "Teorik Fiziğe yaptığı hizmetler ve özellikle fotoelektrik etki yasasını keşfi için" Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Nobel Fizik Ödülü, 1901 ve 2020 yılları arasında 216 Nobel Ödülü sahibine 114 kez verildi. John Bardeen, 1956 ve 1972'de iki kez Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülen tek ödüllü kişidir.


Nobel Fizik Ödülü, iki ayrı konuda 3 bilim insanına verildi

Princeton Üniversitesi, Nobel Fizik Ödülü, Almanya, Nobel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Nobel Fizik Ödülü, iki ayrı konuda 3 bilim insanına verildi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

3 kişiyi yaralayan ve 3 iş yerini kurşunlayan şahıs, kaza yapınca yakayı ele verdi 13:10 3 kişiyi yaralayan ve 3 iş yerini kurşunlayan şahıs, kaza yapınca yakayı ele verdi Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır 12:38 Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı 12:06 Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı
Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi 11:48 Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum 11:15 Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar 11:10 Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum 10:36 Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz 09:59 Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz

Son Dakika Haberleri
13:09 3 kişiyi yaralayan ve 3 iş yerini kurşunlayan şahıs, kaza yapınca yakayı ele verdi
12:46 İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun
12:38 Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır
12:35 Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakkında yeni iddianame: 2 bin 608 yıl hapsi istendi
12:22 Hostes olma vaadiyle kandırdığı genç kızdan çıplak fotoğrafını istedi: Göz kararıyla yardımcı olacaktım
12:11 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu
12:05 Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı
12:03 Fransa'da tartışmaların ortasında kalan Burak Yılmaz partnerinden destek gördü
11:42 Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çileden çıkardı: Beşiktaş'ın oyuncusu imza parası mı istiyor?
11:15 Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek
Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu         
13:13
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu         
12:12
Fransa'da tartışmaların ortasında kalan Burak Yılmaz partnerinden destek gördü Fransa'da tartışmaların ortasında kalan Burak Yılmaz partnerinden destek gördü         
12:03
Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti         
11:38
Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek         
11:15
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı         
10:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi         
09:36
Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı         
09:20
Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı         
09:15
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir         
21:03
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 13:18:18. #1.13#
SON DAKİKA: Nobel Fizik Ödülü, iki ayrı konuda 3 bilim insanına verildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement