Nobel Fizik Ödülü, iki ayrı konuda 3 bilim insanına verildi

Nobel Fizik Ödülü, "Dünya ikliminin fiziksel modellemesini, değişkenliğini ölçmek ve küresel ısınmayı güvenilir bir şekilde tahmin edilmesini' sağladıkları için ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden Syukuro Manabe ve Almanya'daki Max Planck Meteoroloji Enstitüsü'nden Klaus Hasselmann'a, "Atomik ölçekten gezegen ölçeğine kadar fiziksel sistemlerdeki düzensizlik ve dalgalanmaların etkileşiminin keşfini" sağladığı için İtalya'daki Sapienza Üniversitesi'nden Giorgio Parisi'ye verildi.

Nobel komitesi tarafından yapılan açıklamada "Üç Ödül Sahibi, bu yılki Nobel Fizik Ödülü'nü kaotik ve görünüşte rastgele fenomenler üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle paylaşıyor. Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann, Dünya'nın iklimi ve insanlığın onu nasıl etkilediği hakkındaki bilgimizin temelini attı. Giorgio Parisi, düzensiz malzemeler ve rastgele süreçler teorisine yaptığı devrim niteliğindeki katkılarından dolayı ödüllendirildi" denildi.

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ

Nobel Fizik Ödülü'nü alan ünlü isimler arasında Wilhelm Conrad Röntgen, Pierre ve Marie Curie bulunuyor. Albert Einstein ise 1921 yılında "Teorik Fiziğe yaptığı hizmetler ve özellikle fotoelektrik etki yasasını keşfi için" Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Nobel Fizik Ödülü, 1901 ve 2020 yılları arasında 216 Nobel Ödülü sahibine 114 kez verildi. John Bardeen, 1956 ve 1972'de iki kez Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülen tek ödüllü kişidir.