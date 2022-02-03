Üye Girişi
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa Covid ile mücadelede 'ateşkes' dönemine giriyor - Son Dakika
BBC

Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa Covid ile mücadelede 'ateşkes' dönemine giriyor

03.02.2022 22:38
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa Covid ile mücadelede 'ateşkes' dönemine giriyor

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'nın Covid ile mücadelede sakin bir döneme gireceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'nın yakında Covid-19 pandemisinde "uzun bir sükunet dönemine" girebileceğini söyledi.

Dr. Kluge, buna gerekçe olarak yüksek aşılanma oranlarını, kışın yakında sone erecek olmasını ve Omicron varyantının çok ağır geçmemesini gösterdi.

WHO Avrupa Direktörü, "Korunma oranının yüksek olduğu bu dönem, bize kalıcı barış getirecek bir ateşkes olarak görülmeli" dedi.

Dr. Kluge'nin açıklamasına göre Avrupa'da geçen hafta tespit edilen yeni vaka sayısı yaklaşık 12 milyon.

Ancak bu, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam olmasına rağmen, hastanede yoğun bakım görmesi gereken hasta sayısında önemli bir artış olmadı.

Kluge'nin açıklaması bazı Avrupa ülkelerinin Covid kısıtlamalarını kaldırdığı bir döneme rastladı. .

Danimarka hafta başında maske takmak da dahil tüm kısıtlamalara son verdi.

Danimarka'da vaka sayısı hala yüksek olmasına rağmen, yetkililer virüsün artık kritik bir tehdit olarak görülmediğini söylüyorlar.

Danimarka'dan sonra Norveç de kuralları gevşetti.

İsveç ise 9 Şubat'ta ülkede uygulanmakta olan kısıtlamaların neredeyse tümünün kaldırılacağını açıkladı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "Pandemi sona ermedi, ancak tamamen yeni bir aşamaya giriyoruz" dedi.

İsveç'te yine de bazı önlemler devam edecek, Covid-19 belirtisi gösterenlerin evden çıkmaması ve aşısız olanların kalabalıkların kalabalıklardan kaçınması yolundaki tavsiyeler ve sınır geçişleri ile ilgili bazı kurallar geçerliliğini koruyacak.

Dr. Kluge de 'ateşkes'ten söz etmesine rağmen, Avrupa ülkelerine aşı kampanyalarını sürdürme çağrısında bulundu.

Kluge, yeni varyantlarla daha önce ihtiyaç duyulan tarzda hayatı aksatan önlemlere gerek kalmadan mücadele edilebileceğine inandığını söyledi.

YORUMLAR
500

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Hans Kluge, Ateşkes, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa Covid ile mücadelede 'ateşkes' dönemine giriyor - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika Haberleri
22:36 Yetkili isim canlı yayında güzel haberi verdi! TOGG'un piyasaya sürülmesiyle birlikte otomobil kredilerinde düzenleme yapılacak
22:31 Tecrübeli eldivenden skandal hata! Yıldız futbolcu ayna detayını fark etmeyip çırılçıplak halini sosyal medyada paylaştı
22:09 Palandöken'de trafik kazası! Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
22:04 Ünlü ayakkabı mağazasında iğrenç olay! Müdür, içerisine spermlerini bıraktığı ayakkabıyı kadın müşterisine giydirdi
21:47 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na sürpriz ziyaret! Görüşmede masaya yatırılan konu ittifak oldu
21:42 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü
21:33 Hamile genç kız, iş görüşmesi için gittiği fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti
21:12 Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
20:46 Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 22:44:16. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa Covid ile mücadelede 'ateşkes' dönemine giriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement