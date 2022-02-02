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Dünya üzerinde 9,200 çeşit keşfedilmemiş ağaç türü var - Son Dakika

Dünya üzerinde 9,200 çeşit keşfedilmemiş ağaç türü var

02.02.2022 12:54
Dünya üzerinde 9,200 çeşit keşfedilmemiş ağaç türü var

ABD'li bilim insanları, istatistiksel teknikler kullanarak 'bilimsel olarak güvenilir' tahmin metoduyla dünya üzerinde düşünülenden yüzde 14 daha fazla ağaç türü olduğunu açıkladı.

ABD'li bilim insanları, istatistiksel teknikler kullanarak 'bilimsel olarak güvenilir' tahmin metoduyla dünya üzerinde düşünülenden yüzde 14 daha fazla ağaç türü olduğunu açıkladı. Araştırmaya göre küresel olarak 9 bin 200 keşfedilmemiş ağaç türü bulunuyor.

ABD'nin Minnesota Üniversitesi Orman Ekolojisi ve Ağaç Fizyolojisi anabilim dalından bilim insanları, dünya üzerinde bulunan ekolojik türlerin tam olarak bilinmemesinin ekolojideki en temel sorunlardan biri olduğu gerçeğiyle yola çıktıkları bilimsel çalışma sonucunda, dünya üzerinde sanılandan yüzde 14 daha fazla ağaç türü olduğunu tespit etti. İlk 'bilimsel olarak güvenilir' tahmin olarak adlandırılan metotla, olası ağaç türleri sayısını tahmin etmek için istatistiksel teknikler kullanıldı ve mevcut verilerdeki boşlukları düzeltildi. Buna göre, yeryüzünde 73 bin tür ağaç bulunuyor ve bunun 9 bin 200'ü henüz insanoğlu tarafından keşfedilmedi.

TÜR SAYISININ KESİNLEŞTİRMEDE LOJİSTİK ERİŞİM ZORLUĞU

Finansal ve lojistik erişim zorlukları sebebiyle ağaçlar gibi önemli yaşam formları da dahil olmak üzere yeryüzündeki türlerin sayısının 'hala' büyük ölçüde bilinmediğini vurgulayan bilim insanları, keşfedilmemiş 9 bin 200 ağaç türünün yüzde 43'ünün Güney Amerika'da bulunduğunu ifade etti. En nadir ağaç türlerinin tropik ormanlarda yaşadığı ve iklim değişikliği ile ormansızlaşma sebebiyle bu türlerin hızlıca yok olduğu bilimsel çalışmada ayrıca vurgulandı.


Dünya üzerinde 9,200 çeşit keşfedilmemiş ağaç türü var
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Minnesota Üniversitesi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya üzerinde 9,200 çeşit keşfedilmemiş ağaç türü var - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Dünya üzerinde 9,200 çeşit keşfedilmemiş ağaç türü var - Son Dakika
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