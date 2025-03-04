Dünyaca ünlü aktör Richard Gere: ABD'nin başında zorba ve haydut bir başkan var - Son Dakika
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Dünya

Dünyaca ünlü aktör Richard Gere: ABD'nin başında zorba ve haydut bir başkan var

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ABD'li ünlü aktör Richard Gere, İspanya'da düzenlenen ödül töreninde Başkan Donald Trump'ı sert bir dille eleştirdi. Gere "ABD'de karanlık zamanlar yaşanıyor. Başında, zorba ve haydut bir başkan var. Ama otoriterlik her yerde. Bununla cesurca mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

04.03.2025 10:58
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İspanya'daki Goya Ödülleri'nde yaşam boyu başarı ödülünü alan ABD'li ünlü aktör Richard Gere, Başkan Donald Trump'ı hedef alan bir konuşma yaptı.

"CESURCA MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR"

Amerika'nın çok karanlık zamanlar yaşadığını belirten Gere "ABD'nin başında zorba ve haydut bir başkan var. Ama otoriterlik her yerde. Bununla cesurca mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Gere'nin sözleri salondaki kalabalığı ayağa kaldırdı.

EŞİNİN MEMLEKETİNE YERLEŞMİŞTİ

Geçen yıl eşinin memleketi olan İspanya'ya taşınan dünyaca ünlü aktör sorunun sadece memleketiyle sınırlı olmadığını ifade etti.

"UYANIK OLMALIYIZ"

"Otoriterlik her yerimizi ele geçiriyor" diyen Gere sözlerini şöyle devam ettirdi; "Yanık olmalıyız. Uyanık olmalıyız. Enerjik olmalıyız. Cesur olmalıyız. Yürekli olmalıyız. Ve bunu izleyen herkes - İspanyolca konuşan dünyada ve başka yerlerde - ayağa kalkmaya, gerçeği söylemeye, dürüst olmaya istekli olmalıyız. Ve hepimizin hayatında temel nezaket, temel sevgi ve anlayış için bir yer var."

Dünyaca ünlü aktör Richard Gere: ABD\'nin başında zorba ve haydut bir başkan var

Donald Trump, Richard Gere, Politika, İspanya, 3-sayfa, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyaca ünlü aktör Richard Gere: ABD'nin başında zorba ve haydut bir başkan var - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • barış özcan:
    Adam Müslüman olduktan sonra film bile yaptırmadılar. Yahudi lobisi hemen fişini çekti. Cesur Yürek gibi çok güzel filmleri vardı. 7 4 Yanıtla
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