İngiliz bilim insanlarında dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere - Son Dakika
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İngiliz bilim insanlarında dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere

15.10.2022 18:10
İngiliz bilim insanlarında dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere

İngiliz bilim insanları, kansere çare bulmak için gerçekleştirdikleri çalışmalarda mutlu sona ulaşmak üzere... Bilim insanları yaptıkları açıklamada, kanser aşısının aylar içinde kullanıma sunulabileceğini duyurdu.

Kanser, dünyada insanların ölümüne en fazla neden olan sağlık sorunlarından biri olma özelliğini sürdürüyor. Bilim camiası kanserde bir yandan tanı ve tedavi yöntemleri üzerinde araştırma yaparken, diğer yandan da aşı çalışmalarını sürdürüyorlar.

CİLT KANSERİ AŞISINDA YENİ GELİŞME

İngiltere'de bir sürede bu yana cilt kanseri aşısı üzerinde çalışma yapan bilim insanları ise çalışmalarıyla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi verdi. Moderna ve Merck şirketleriyle birlike çalışan bilim insanları, aylar içerisinde aşının kullanıma sunulabileceğini belirtti.

EĞER BAŞARILI OLURSA ÇIĞIR AÇACAK

Bilim insanlarının aşı çalışmalarında başarılı olması, dünyada sağlık alanında yeni bir dönemin başlaması ve diğer kanser türlerinin aşıları için öncü olması anlamına geliyor. Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in de kanser aşısı çalışmaları yaptığı biliniyordu.

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Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiliz bilim insanlarında dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiliz bilim insanlarında dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere - Son Dakika
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