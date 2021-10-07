Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntüler, milyonlarca vatandaşın ilgisini çekmeye devam ediyor. Güney Amerika'da çekilen düğün görüntüleri ise sosyal medya gündemine damga vurdu. Görüntülerde dans eden gelin ve damat dahil kimsenin yüzünün gülmemesi gözlerden kaçmadı.

DÜĞÜNÜ CANLANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Arkadaki 2 kişinin düğünü hareketlendirmeye çalıştı görülüyor. Ancak onların da çabası yeterli olmadı. Gergin bir ortamda gerçekleştiği görülen düğün, aynı şekilde devam etti. Gelin ve damadın neden bu şekilde davrandığı henüz bilinmiyor.