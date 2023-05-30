Durak haricinde inmek isteyince ortalık karıştı: Şoför ve yolcu birbirine silahla saldırdı - Son Dakika
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Durak haricinde inmek isteyince ortalık karıştı: Şoför ve yolcu birbirine silahla saldırdı

Durak haricinde inmek isteyince ortalık karıştı: Şoför ve yolcu birbirine silahla saldırdı

30.05.2023 21:31

ABD'de otobüsle seyahat eden bir yolcu, aracı istediği yerde durdurmayan şoförle tartıştı. Bir süre sözlü tartışmaya devam eden ikili, ardından birbirlerine doğrulttukları silahları ateşledi.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinin Charlotte kentinde meydana gelen ve iki tarafın da yaralandığı tartışma, Omarri Shariff Tobias adlı yolcunun durak dışında bir yerde inmek istemesiyle başladı. David Fullar adlı otobüs şoförü, Tobias'ın gelecek durağa kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Yaklaşık iki dakika süren sözlü tartışmanın ardından Tobias ve Fullard silahlarına davrandı.

İLK KİMİN ATEŞ ETTİĞİ BELİRLENEMEDİ

CNN International'a konuşan Charlotte Bölgesi Toplu Taşıma Sistemi Sözcüsü Brandon Hunter, ilk kimin ateş ettiğinin belli olmadığını belirtti. Yetkililer, Fullard'ın kolundan ve Tobias'ın karnından vurulduğunu bildirdi.

Otobüsteki güvenlik kamerasına yakalanan o anlarda Fullard'ın, şoför kapısını açtığı ve Tobias'ın sürünerek aracın arkasına doğru giderken Fullard silahını tekrar ateşlediği görülüyor.

KEFALETİ 250 BİN DOLAR

Charlotte-Mecklenburg Polis Teşkilatı, yolcu Tobias hakkında silahla yaralama, tehdit ve ateşli silah taşımadan dava açıldığını bildirdi. 6 Haziran'da yargıç karşısına çıkacak Tobias'ın kefaleti 250 bin dolar olarak belirlendi. Fullard hakkında dava açılıp açılmayacağı henüz bilinmiyor ancak şoförün işine son verildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Durak haricinde inmek isteyince ortalık karıştı: Şoför ve yolcu birbirine silahla saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Durak haricinde inmek isteyince ortalık karıştı: Şoför ve yolcu birbirine silahla saldırdı - Son Dakika
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