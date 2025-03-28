Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı - Son Dakika
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Dünya

Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı

Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı

26 Şubat'ta New Mexico'daki evlerinde ölü bulunan Oscar'lı oyuncu Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın cesedleri otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılmıştı. Hackman ve eşinin cenazesini sahiplenen kimsenin olmadı. İkilinin cenazesi halen adli tıpta bekletiliyor.

28.03.2025 16:09
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Yaklaşık bir ay önce magazin gündemi Oscar'lı oyuncu Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın ölümüyle sarsılmıştı. Ünlü isimlerle ilgili şok eden bir haber geldi. Hackman ve eşinin ölümünün üzerinden bir ay geçmesine rağmen cenazeleri teslim alınmadı.

Efsane ismin ve eşinin cenazesi ortada kaldı

"ÇOK ÖZLEYECEĞİZ" DEDİLER AMA...

Gene Hackman'ın eski eşi Faye Maltese'den olan üç kızı Leslie Ann, Christopher ve Elizabeth, babalarının ölüm haberinin ardından "Onu çok özleyeceğiz ve bu kayıptan dolayı perişanız" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak oyuncunun ölümünün üzerinden günler geçmesine rağmen cenazesi teslim alınmadı.

Efsane ismin ve eşinin cenazesi ortada kaldı

NE OLMUŞTU?

Hollywood'un efsane oyuncusu Gene Hackman'ın şok eden ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. New Mexico Adli Tıp Ofisi'nin raporuna göre, Hackman'ın eşi Betsy Hackman, kemirgenlerden bulaşan nadir bir hastalık olan hantavirüs pulmoner sendromu nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer, Hackman'ın Alzheimer hastalığı nedeniyle eşinin ölümünden haberdar olmadığını ve bir hafta boyunca cesediyle birlikte yaşadığını belirtti. Adli rapora göre, 95 yaşındaki Hackman ise ağır kalp hastalığı ve Alzheimer'ın etkisiyle hayatını kaybetti.

Kültür Sanat, Gene Hackman, New Mexico, Hollywood, Magazin, Otopsi, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı - Son Dakika

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