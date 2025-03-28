Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı

Yaklaşık bir ay önce magazin gündemi Oscar'lı oyuncu Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın ölümüyle sarsılmıştı. Ünlü isimlerle ilgili şok eden bir haber geldi. Hackman ve eşinin ölümünün üzerinden bir ay geçmesine rağmen cenazeleri teslim alınmadı.

"ÇOK ÖZLEYECEĞİZ" DEDİLER AMA...

Gene Hackman'ın eski eşi Faye Maltese'den olan üç kızı Leslie Ann, Christopher ve Elizabeth, babalarının ölüm haberinin ardından "Onu çok özleyeceğiz ve bu kayıptan dolayı perişanız" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak oyuncunun ölümünün üzerinden günler geçmesine rağmen cenazesi teslim alınmadı.