Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı - Son Dakika
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Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı

05.05.2022 15:00

İngiltere'den ABD'ye giden 300 yolculu Airbus A330 tipi uçakta yardımcı pilot tarafından gelen bir itiraf duyanları şaşırttı. Uçak havalimanına geri dönerken, uygun bir yardımcı pilot ile yeniden havalandı.

2 Mayıs Pazartesi günü İngiltere'nin Heathrow havalimanından kalkıp New York'a giden Virgin Atlantic Havayolları'na bağlı Airbus A330 tipi uçak yolculuğun ortasında Londra'ya geri dönmek zorunda kaldı. Uçağın zorunlu dönüşünün arkasında ise herkesi şaşkına çeviren bir hikaye çıktı.

İKİNCİ PİLOTTAN ŞAŞKINLIK YARATAN İTİRAF

İçinde 300 yolcunun bulunduğu uçak İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow havalimanından sorunsuz bir şekilde havalandı. New York'a giden uçak tam İrlanda üzerindeyken ikinci Pilot kaptan pilotu şoke eden bir itirafta bulundu.

EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAMADIĞINI SÖYLEDİ

İkinci pilot son uçuş testini geçemediği için eğitimini tamamlayamadığını söyleyince yolculuğun bitmesine sadece 40 dakika kala uçak Heathrow havalimanına geri döndü.

"HERKES İÇİN UTANÇ VERİCİYDİ VE YOLCULAR ÇOK KIZDI"

The Sun Gazetesi'ne konuşan bir kaynak, "Kokpitteki gerilim bir bıçak kadar keskindi. Uçak İrlanda'ya kadar gitti ancak yardımcı pilotun hala eğitimde olan bir stajyer olduğu ortaya çıktı. Kaptanın Heathrow'a dönüp daha deneyimli birini bulmaktan başka seçeneği yoktu. Herkes için utanç vericiydi ve yolcular çok kızdı." dedi.

Kokpit adeta buz kesti! Yardımcı pilottan yolculuğun ortasında 'Eğitimimi tamamlayamadım' itirafı
Uçağın dönüş rotası/Flightradar24.

YOLCULARA "ROTA HATASI" DENDİ

Zorunlu olarak İngiltere'ye geri dönen yolcular, dakikalarca pistte bekledikten sonra nitelikli bir yardımcı pilot bulunmasının ardından planlanandan neredeyse üç saat sonra ABD'ye iniş yaptı. Havayolu, öfkeli yolculara sorunun bir rota hatasından kaynaklandığını söyledi ve özür diledi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Yolculara güvenlikleriyle ilgili bir sorun olmadığı güvencesini veren Virgin Atlantic'in sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Londra Heathrow'dan New York-JFK'ye giden VS3 uçuşu bir görev listesi hatası nedeniyle kalkıştan kısa bir süre sonra havalimanına geri döndü. Deneyimli bir kaptanla birlikte uçan ikinci pilot şirketimizin eğitim protokollerine tam uyum sağlayamadığı için yeni bir pilotla değiştirildi. Müşterilerimizden verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

EĞİTİM ALMIŞ ANCAK SON DEĞERLENDİRME UÇUŞUNU GEÇMEMİŞ

Uçağın kaptan pilotunun 17 yıldır Virgin Atlantic'te çalıştığı ve binlerce saatlik uçuş tecrübesine sahip olduğu öğrenilirken ikinci pilotun şirkete 2017 yılında katıldığı belirtildi.

Birleşik Krallık yönetmeliklerine uygun olarak eğitim almış, tam lisanslı ikinci pilotun, Virgin Atlantic politikasına uygun olarak uçabilmesi için "son değerlendirme uçuşunu" geçmesi gerekiyordu.

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