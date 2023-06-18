Ekvador'da cenaze töreni için konulduğu tabutta nefes alırken bulunan kadın hayatını kaybetti

Ekvador'da 13 Haziran'da öldü sanılarak cenaze töreni için konulduğu tabutta nefes alırken bulunan 76 yaşındaki Bella Montoya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

7 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ekvador Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Montoya'nın geçtiğimiz Cuma günü yeniden hastaneye kaldırılmasından 7 gün sonra iskemik felç sonucu hayatını kaybettiği bildirilerek, Montoya'nın hastanede kaldığı süre boyunca "sürekli gözetim" altında tutulduğu belirtildi.

CENAZE TÖRENİNDE YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Babahoyo kentindeki bir hastanede doktor tarafından 9 Haziran'da ölü ilan edilen Montoya, cenaze töreni sırasında yaklaşık 5 saat tabutun içinde kalmış, akrabalarının cenaze için kıyafetlerini değiştirmek üzere tabutu açmasıyla nefes aldığı fark edilmişti.

Öte yandan geçtiğimiz şubat ayında ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen cenaze töreni sırasında 3 saat önce ölü ilan edilen 82 yaşındaki kadının yaşadığı tespit edilmişti.